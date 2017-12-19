Завербованный норвежским шпионом оказался московским участковым

Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сообщила, что его действительно зовут Алексей Павлович. На сайтах различных подразделений полиции ГУ МВД по Москве была размещена информация об участковом старшем лейтенанте полиции А. П. Житнюке, обслуживавшем участок № 7 ОМВД по району Северное Медведково.

В своем отчете о работе на территории за 2016 г старший лейтенант Житнюк сообщает жителям свой служебный мобильный телефон, по которому просит обращаться с просьбами «об оказании помощи по установлению и выявлению фактов нарушения миграционного законодательства». Этот телефон во время звонков «Ведомостей» был вне зоны действия сети.

Телефон посольства Норвегии не отвечал в связи с празднованием Рождества. В ФСБ не были готовы к немедленному комментарию.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова сегодня подтвердила «Ведомостям», что 5 декабря (на срок до 5 февраля) судом был арестован гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже (ст. 276 УК России). Ранее 30 ноября по ст. 275 УК (измена Родине) был арестован 24-летний российский гражданин Алексей Житнюк, сообщила Краснова.