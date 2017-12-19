В Молдове люди замерзают прямо на улицах

Как сообщили в ведомстве, подобные случаи произошли в основном в северной части республики (Бельцы, Сынджера и Сорока), а также в центре страны — в Криулянах и в Кишиневе.

Согласно прогнозу метеорологов, в ночь на среду в северных регионах Молдовы ожидается до —7 градусов по Цельсию, а в центре от —3 до —6, а на юге от +2 до —5. Средний дневной максимум составит —1..+3. В ночь на четверг будет еще холоднее. Средний дневной максимум составит —1..+8, а днем ожидается от —2 до +2.