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19:24 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове люди замерзают прямо на улицах

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Служба скорой медицинской помощи представила данные по первым пострадавшим от холодов в Молдове. Так, за прошедшие сутки сразу нескольким гражданам понадобилась помощь врачей — зарегистрировано пять пациентов с переохлаждением и один с обморожением.

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Источник: Sputnik.md
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Как сообщили в ведомстве, подобные случаи произошли в основном в северной части республики (Бельцы, Сынджера и Сорока), а также в центре страны — в Криулянах и в Кишиневе.

Основные причины возникновения гипотермии и обморожения, как подчеркнули в пресс-службе «Скорой», — употребление алкоголя, отсутствие жилья или отопления в доме.

Согласно прогнозу метеорологов, в ночь на среду в северных регионах Молдовы ожидается до —7 градусов по Цельсию, а в центре от —3 до —6, а на юге от +2 до —5. Средний дневной максимум составит —1..+3. В ночь на четверг будет еще холоднее. Средний дневной максимум составит —1..+8, а днем ожидается от —2 до +2.

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