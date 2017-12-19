Огласили приговор по футбольным договорнякам: штрафы и ограничения свободы
В отношении 15 фигурантов по делу приговор вступил в силу.
В отношении 15 фигурантов по делу приговор вступил в силу.
Оглашен вступивший в законную силу приговор по резонансному для Беларуси делу о договорных матчах — «футбольных договорняках». Участниками процесса стали 15 обвиняемых. Основная часть фигурантов признали свою вину полностью и лишь один — частично.
Дело от 12 октября вернулось в суд после апелляций со стороны обвиняемых, однако новое судебное разбирательство оставило без изменений принятое районным судом решение, сообщает БелаПАН.
Напомним, бывшие и действующие игроки и тренеры футбольных клубов «Гранит», «Ислочь», «Ошмяны» и «Луч» обвинялись в организации и проведении договорных матчей с корыстной целью. При этом девяти обвиняемым вменяли подкуп, совершенный повторно, другие пошли на это преступление впервые.
В итоге они приговорены к ограничению свободы (как с так и без направления в исправительное учреждение открытого типа), штрафам (максимальный — 4000 базовых величин), лишению (и без лишения) права заниматься спортивной деятельностью профессионально на определенный срок.