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22:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Огласили приговор по футбольным договорнякам: штрафы и ограничения свободы

В отношении 15 фигурантов по делу приговор вступил в силу.

Источник: Комсомольская правда

Оглашен вступивший в законную силу приговор по резонансному для Беларуси делу о договорных матчах — «футбольных договорняках». Участниками процесса стали 15 обвиняемых. Основная часть фигурантов признали свою вину полностью и лишь один — частично.

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Дело от 12 октября вернулось в суд после апелляций со стороны обвиняемых, однако новое судебное разбирательство оставило без изменений принятое районным судом решение, сообщает БелаПАН.

Напомним, бывшие и действующие игроки и тренеры футбольных клубов «Гранит», «Ислочь», «Ошмяны» и «Луч» обвинялись в организации и проведении договорных матчей с корыстной целью. При этом девяти обвиняемым вменяли подкуп, совершенный повторно, другие пошли на это преступление впервые.

В итоге они приговорены к ограничению свободы (как с так и без направления в исправительное учреждение открытого типа), штрафам (максимальный — 4000 базовых величин), лишению (и без лишения) права заниматься спортивной деятельностью профессионально на определенный срок.

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