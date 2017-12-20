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02:06 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный предмет взорвался в многоэтажке Ставрополя

Эвакуированы 65 человек.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Жильцов многоэтажного дома в юго-западном районе Ставрополя эвакуировали в ночь на среду из-за взрыва, произошедшего в одной из квартир, сообщил глава администрации города Андрей Джатдоев журналистам.

«На ЕДДС поступил сигнал, что произошёл взрыв в одном из жилых домов в юго-западном микрорайоне города (…) Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия», — сказал Джатдодев, не уточнив, что именно взорвал неизвестный.

При этом жители дома пояснили «Интерфаксу», что один из жильцов дома взорвал гранату, после чего полиция начала массовую эвакуацию.

«Дом жильцов мы вывели, проводили в 35 лицей (…) В школе есть младшие классы со спальными местами, детей разместили. Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация», — добавил глава администрации, уточнив, что «эвакуированы 50 взрослых и 15 детей».

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