Неизвестный предмет взорвался в многоэтажке Ставрополя
Эвакуированы 65 человек.
Эвакуированы 65 человек.
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Жильцов многоэтажного дома в
«На ЕДДС поступил сигнал, что произошёл взрыв в одном из жилых домов в
«Дом жильцов мы вывели, проводили в 35 лицей (…) В школе есть младшие классы со спальными местами, детей разместили. Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация», — добавил глава администрации, уточнив, что «эвакуированы 50 взрослых и 15 детей».