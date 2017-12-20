Неизвестный предмет взорвался в многоэтажке Ставрополя

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Жильцов многоэтажного дома в юго-западном районе Ставрополя эвакуировали в ночь на среду из-за взрыва, произошедшего в одной из квартир, сообщил глава администрации города Андрей Джатдоев журналистам.

«На ЕДДС поступил сигнал, что произошёл взрыв в одном из жилых домов в юго-западном микрорайоне города (…) Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия», — сказал Джатдодев, не уточнив, что именно взорвал неизвестный.

При этом жители дома пояснили «Интерфаксу», что один из жильцов дома взорвал гранату, после чего полиция начала массовую эвакуацию.