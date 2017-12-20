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03:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Три человека погибли во время пожара в Комсомольске-на-Амуре

Возбуждено уголовное дело.

Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту смерти 3 человек во время пожара, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

19 декабря 2017 года жительница Комсомольска-на-Амуре решила проведать своего взрослого сына, который проживал в однокомнатной квартире жилого пятиэтажного дома. Женщина открыла входную дверь, в подъезд повалил густой дым. Она вызвала пожарных. Прибывший караул потушил возгорание. В квартире обнаружены тела трех человек (сын женщины 1977 г.р., сожительница сына 1993 г.р., взрослый приятель сына). По предварительным данным, потерпевшие отравились продуктами горения, причиной пожара могла стать включенная портативная электроплитка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти людей и причина возникновения пожара.

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