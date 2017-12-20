Три человека погибли во время пожара в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту смерти 3 человек во время пожара, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

19 декабря 2017 года жительница Комсомольска-на-Амуре решила проведать своего взрослого сына, который проживал в однокомнатной квартире жилого пятиэтажного дома. Женщина открыла входную дверь, в подъезд повалил густой дым. Она вызвала пожарных. Прибывший караул потушил возгорание. В квартире обнаружены тела трех человек (сын женщины 1977 г.р., сожительница сына 1993 г.р., взрослый приятель сына). По предварительным данным, потерпевшие отравились продуктами горения, причиной пожара могла стать включенная портативная электроплитка.