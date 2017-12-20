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03:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый в этом году ёлочный браконьер пошёл под суд в Хабаровском крае

Мужчина привлек друга к заготовке ходового товара задолго до Нового года.

Прокуратура района имени Лазо направила в суд уголовное дело против нелегального заготовителя ёлок. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе надзорного ведомства, 47-летний житель краевого центра ещё 18 ноября решил поехать на недостроенную трассу на Находку за новогодними деревьями, которые он планировал сохранить и продать поближе к праздникам.

«В это время у хабаровчанина в гостях находился друг, которого он пригласил с собой, пояснив, что якобы выписал билет на заготовку елей, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Взяв с собой ручную ножовку и моток капроновой верёвки, друзья в районе 124 км трассы “Хабаровск-Находка” свернули на лесную дорогу и спилили растущие вдоль дороги 17 елей. Причём обвиняемый заверил друга, что это именно то место, где ему разрешено пилить деревья. Взяв с собой несколько деревьев, они вернулись к автомобилю, где и были задержаны сотрудником полиции и работником лесничества».

В результате под уголовное дело попал только инициатор нелегальной заготовки елей. Статья «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере», по которой жителю Хабаровска предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы и штраф до 200 тыс рублей.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало о поимке с поличным двух жителей села Маяк в Нанайском районе. Они незаконно заготовили в тайге сразу 400 новогодних елей для дальнейшей продажи.

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