Первый в этом году ёлочный браконьер пошёл под суд в Хабаровском крае
Мужчина привлек друга к заготовке ходового товара задолго до Нового года.
Мужчина привлек друга к заготовке ходового товара задолго до Нового года.
Прокуратура района имени Лазо направила в суд уголовное дело против нелегального заготовителя ёлок. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
«В это время у хабаровчанина в гостях находился друг, которого он пригласил с собой, пояснив, что якобы выписал билет на заготовку елей, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Взяв с собой ручную ножовку и моток капроновой верёвки, друзья в районе 124 км трассы “Хабаровск-Находка” свернули на лесную дорогу и спилили растущие вдоль дороги 17 елей. Причём обвиняемый заверил друга, что это именно то место, где ему разрешено пилить деревья. Взяв с собой несколько деревьев, они вернулись к автомобилю, где и были задержаны сотрудником полиции и работником лесничества».
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало о поимке с поличным двух жителей села Маяк в Нанайском районе. Они незаконно заготовили в тайге сразу 400 новогодних елей для дальнейшей продажи.