Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
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СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в ночь на среду взрыв в многоэтажке в Ставрополе, ликвидирован, жильцы вернулись домой. Об этом сообщил журналистам глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов.
Ранее о ликвидации предполагаемого злоумышленника сообщил ТАСС источник во властных структурах:
Человек, который взорвал взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью проверили, дальше все заключения будут давать следственные органы. Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили.
По предварительным данным, в квартире находился только один человек.
Ранее глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщал, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.
Их временно разместили в соседнем лицее. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, в результате взрыва погибших нет.
По последним данным, эвакуированным жильцам разрешили вернуться в дом, к лицею, где временно размещались люди, был направлен автобус, чтобы доставить к подъездам людей с маленькими детьми и маломобильных граждан.