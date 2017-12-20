Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Ученые назвали привычку, ставшую секретом долгожителей Сардинии
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Участник пресс-конференции Путина сообщил о последствиях вопроса
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Тимошенко опасается, что Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
10В Вене прошли акции протеста
03:37 (мск), источник: Восток Медиа

Студентку из Хабаровска задушили проводом от зарядки

Девушку убили после конфликта во время прогулки.

В дальневосточной столице под стражу заключили 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки. По словам задержанного, он задушил девушку проводом от телефонной зарядки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, первой тревогу подняла мать студентки. Женщина 15 декабря сообщила правоохранителям о пропаже дочери. По её словам, утром девушка уехала на занятия в один из вузов Хабаровска, но домой не вернулась.

Полицейским удалось быстро задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель краевой столицы, безработный, ранее судимый за грабёж. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что днём пригласил девушку погулять. Молодые люди встретились на автобусной остановке в Индустриальном районе города. Во время прогулки между ними произошёл конфликт, злоумышленник достал из кармана кабель зарядного устройства для телефона и задушил девушку. Тело он сбросил в овраг и присыпал снегом. Позже подозреваемый показал следователям и сотрудникам полиции место, где он спрятал тело.

Сейчас правоохранители расследуют убийство, устанавливают все обстоятельства преступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уссурийский цирк получит новую жизнь
Глава села в Хабаровском крае собрала «банду» для продажи чёрной икры
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Российские военные наблюдатели вернулись из Донбасса
Росгвардия попросила россиян не рассказывать о планах на отпуск
Россия впервые официально использовала блокчейн
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь