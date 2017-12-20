Студентку из Хабаровска задушили проводом от зарядки

В дальневосточной столице под стражу заключили 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки. По словам задержанного, он задушил девушку проводом от телефонной зарядки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, первой тревогу подняла мать студентки. Женщина 15 декабря сообщила правоохранителям о пропаже дочери. По её словам, утром девушка уехала на занятия в один из вузов Хабаровска, но домой не вернулась.

Полицейским удалось быстро задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель краевой столицы, безработный, ранее судимый за грабёж. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что днём пригласил девушку погулять. Молодые люди встретились на автобусной остановке в Индустриальном районе города. Во время прогулки между ними произошёл конфликт, злоумышленник достал из кармана кабель зарядного устройства для телефона и задушил девушку. Тело он сбросил в овраг и присыпал снегом. Позже подозреваемый показал следователям и сотрудникам полиции место, где он спрятал тело.