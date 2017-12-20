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03:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар всполошил приморских брандмейстеров

19 декабря в посёлке Артёмовский на улице Береговая загорелся дом, сообщили Deita. ru в ГУ МЧС Приморья.

В полночь пожар был локализован. Огню противостояли 9 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных не было допущено дальнейшего распространения огня.

Михаил Грач.

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