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04:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Житель Приангарья, катаясь на капоте, повредил голову

«Покатушки» по гаражному кооперативу завершились травмой.

В Усть-Илимске полицейские выясняют детали несчастного случая с местным жителем в гаражном кооперативе. Об этом сообщает МВД региона.

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Как стало известно, на территории гаражного кооператива трое молодых людей решили устроить себе экстремальное развлечение. С помощью троса они прикрепили к своей иномарке «Хонда» капот от автомобиля «Жигули» и стали кататься. Когда иномарка набрала скорость, 25-летний местный житель, находящихся на капоте, не удержался, упал и ударился головой о дрова, которые были сложены у стены одного из боксов. После происшествия потерпевший ушел домой, где почувствовал себя плохо и вызвал сотрудников скорой помощи.

По факту травмирования полицейскими проводится проверка.

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