Житель Приангарья, катаясь на капоте, повредил голову

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Как стало известно, на территории гаражного кооператива трое молодых людей решили устроить себе экстремальное развлечение. С помощью троса они прикрепили к своей иномарке «Хонда» капот от автомобиля «Жигули» и стали кататься. Когда иномарка набрала скорость, 25-летний местный житель, находящихся на капоте, не удержался, упал и ударился головой о дрова, которые были сложены у стены одного из боксов. После происшествия потерпевший ушел домой, где почувствовал себя плохо и вызвал сотрудников скорой помощи.