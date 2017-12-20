Приморского вора поймали с поличным
Ранее судимый молодой человек был пойман на попытке кражи вещей из дома в селе
Ранее судимый молодой человек был пойман на попытке кражи вещей из дома в селе
Ранее судимый молодой человек был пойман на попытке кражи вещей из дома в селе
В уссурийскую полицию обратился 63-летний мужчина с заявлением о проникновении в его загородный дом и попытке хищения принадлежащего ему имущества на сумму более 11 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, на место происшествия прибыла
Прибывшие полицейские задержали 23-летнего ранее судимого жителя села
Подозреваемый также сознался в алогичной ранее совершенной краже двух бензопил на сумму 11 тысяч 500 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Фигуранту уголовных дел могут назначить наказание в виде лишения своды на срок до шести лет.
Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.