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04:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено

Расследование дела о крушении военно-транспортного самолета Министерства обороны России Ту-154 25 декабря 2016 года будет продлено. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник: AP 2017

«Следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря 2016 года, планируется продлить еще на несколько месяцев», — заявил он.

Источник сообщил, что неоднократные продления связаны с необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу.
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«Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным», — указал собеседник агентства.

В августе сообщалось, что срок следствия по уголовному делу о крушении Ту-154 будет продлен до 25 декабря 2017 года. Продление срока следствия было связано со значительным объемом юридических формальностей, к которым относятся и связанные с оформлением факта смерти пассажиров самолета. Не исключалось, что срок следствия будет продлен вновь.

31 мая Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154. Было установлено, что падение самолета могло произойти из-за ошибок командира в управлении судном. «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.

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В ходе расследования не было установлено нарушений правил заправки топливом, в рассадке пассажиров, а также в загрузке и центровке груза.

Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, куда ранее приземлился для дозаправки. В результате катастрофы погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди причин катастрофы, которые, по официальной информации, рассматривались, — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Появлявшиеся в СМИ версии о дезориентации пилота в пространстве и перегрузке опровергались Следственным комитетом.

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