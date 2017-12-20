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07:30 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы около 100 человек тушили пожар на рынке «Барыс»

Ранним утром в Алматы загорелись контейнеры по адресу: Алмалинский район пр. Райымбек батыра 212 «В», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Источник: Zakon.kz
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«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 04:41 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел контейнерный ряд с переходом огня на второй этаж и кровлю многофункционального комплекса рынка «Барыс 4», — сообщили в ДЧС.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

Как выяснилось, произошло горение семи контейнеров с продуктами питания.

«В ходе тушение пожара эвакуировано 5 газовых баллонов объемом 50 л и 1 объемом 25 л. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространение огня на молебную комнату и на складские помещения. Пожар локализован в 05:40 часов и ликвидирован в 06:12 часов», — добавили в ДЧС.

Площадь пожара составила 900 кв.м.

В ликвидации пожара было задействовано: 96 человек личного состава и 27 единиц техники.

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