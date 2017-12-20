В Алматы около 100 человек тушили пожар на рынке «Барыс»

Источник: Zakon.kz

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«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 04:41 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел контейнерный ряд с переходом огня на второй этаж и кровлю многофункционального комплекса рынка «Барыс 4», — сообщили в ДЧС.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

Как выяснилось, произошло горение семи контейнеров с продуктами питания.

«В ходе тушение пожара эвакуировано 5 газовых баллонов объемом 50 л и 1 объемом 25 л. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространение огня на молебную комнату и на складские помещения. Пожар локализован в 05:40 часов и ликвидирован в 06:12 часов», — добавили в ДЧС.

Площадь пожара составила 900 кв.м.