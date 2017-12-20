В Башкирии бухгалтеры молокозавода обвиняются в хищении более миллиона рублей
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии бывших работников ОАО «Миякимолзавод» осудили за хищение средств предприятия.
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии бывших работников ОАО «Миякимолзавод» осудили за хищение средств предприятия.
По данным
В результате действий мошенниц предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 1 млн 187 тысяч рублей. По итогам рассмотрения дела бывшие работницы завода признаны виновными в совершении преступления.