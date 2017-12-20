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07:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бухгалтеры молокозавода обвиняются в хищении более миллиона рублей

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии бывших работников ОАО «Миякимолзавод» осудили за хищение средств предприятия.

По данным пресс-службы Верховного суда республики, с 2014 по 2015 годы бухгалтер-кассир по указанию главного бухгалтера, изымала деньги из кассы завода и составляла фиктивные расходные кассовые ордера о получении средств молокосборщиками за сданное молоко. Полученными средствами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению в личных целях.

В результате действий мошенниц предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 1 млн 187 тысяч рублей. По итогам рассмотрения дела бывшие работницы завода признаны виновными в совершении преступления. Бухгалтеру-кассиру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с испытательным сроком в один год. Главный бухгалтер получила четыре года лишения свободы с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил.

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