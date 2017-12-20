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05:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане стали чаще обращаться к врачам с обморожением

Каждый день «скорая» спасает по 3−4 человека.

Источник: РИА "Новости"

Аномальные хабаровские холода привели к большому числу случаев обморожения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ежедневно на пульт скорой помощи поступает по 3−4 подобных обращения.

 — В основном бригады оказывают помощь социально неблагополучным людям, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главного врача хабаровской станции скорой медицинской помощи Андрей Духовный.

— Часто они, злоупотребив алкоголем, оказываются на улице в самые жуткие морозы. Также страшны холода для людей без определённого места жительства. Они — наши постоянные пациенты каждую зиму. Забираем их с теплотрасс, из колодцев и отвозим в хирургические отделения больниц. Нередко случаи обморожения заканчиваются ампутацией. По словам врача, обморожения конечностей в нынешние холода встречаются и у хабаровчан, не ведущих асоциальный образ жизни. Как правило, причиной становится одежда не по сезону, пренебрежение перчатками и шапками, тесная обувь. Получить обморожение можно даже не находясь на улице длительное время.

Среди симптомов, которые проявляются уже после отогрева, — онемение кожи, потеря чувствительности в конечностях, иногда почернение поражённых участков, отёк, а в худшем случае — отслоение кожи.

 — Поверхностные обморожения проходят сами, а глубокие, с некротическими поражениями, требуют длительного лечения и могут иметь тяжёлые последствия вплоть до ампутации, — добавил Андрей Духовный.

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 Хабаровчане стали чаще обращаться к врачам с обморожением
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