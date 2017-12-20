Хабаровчане стали чаще обращаться к врачам с обморожением

— Часто они, злоупотребив алкоголем, оказываются на улице в самые жуткие морозы. Также страшны холода для людей без определённого места жительства. Они — наши постоянные пациенты каждую зиму. Забираем их с теплотрасс, из колодцев и отвозим в хирургические отделения больниц. Нередко случаи обморожения заканчиваются ампутацией. По словам врача, обморожения конечностей в нынешние холода встречаются и у хабаровчан, не ведущих асоциальный образ жизни. Как правило, причиной становится одежда не по сезону, пренебрежение перчатками и шапками, тесная обувь. Получить обморожение можно даже не находясь на улице длительное время.