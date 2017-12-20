В центре Красноярска на глазах у полицейских неожиданно умер водитель

Утром 20 декабря на улице Красной Армии в Красноярске внезапно умер водитель иномарки. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в седьмом часу утра. При этом неподалеку дежурил экипаж ДПС.

Полицейские заметили, что ехавшая в среднем ряду Toyota снижает скорость без видимых причин. Когда машина остановилась, полицейские подошли, открыли дверь и обнаружили внутри водителя, который не подавал признаков жизни. Стражи порядка попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.