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05:35 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска на глазах у полицейских неожиданно умер водитель

Инцидент произошел утром 20 декабря на улице Красной Армии.

Утром 20 декабря на улице Красной Армии в Красноярске внезапно умер водитель иномарки. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в седьмом часу утра. При этом неподалеку дежурил экипаж ДПС.

Полицейские заметили, что ехавшая в среднем ряду Toyota снижает скорость без видимых причин. Когда машина остановилась, полицейские подошли, открыли дверь и обнаружили внутри водителя, который не подавал признаков жизни. Стражи порядка попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.

Возраст водителя пока не сообщается. Точную причину его смерти предстоит установить медикам.

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