В Хабаровске на железнодорожном вокзале потерялся мальчик

В дальневосточной столице транспортные полицейские нашли мальчика, который потерял маму. Пока та бегала по всему району в поисках сына, он грелся у стражей правопорядка и ел их конфеты.

Несовершеннолетнего обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1. Полицейские установили личность и возраст ребёнка, нуждающегося в особом уходе. Мальчик рассказал стражам правопорядка, что он потерял маму и некоторое время гулял на улице. Затем его внимание привлекла новогодняя ёлка, которая стояла возле центрального входа на вокзал. Ребёнок почувствовал, что сильно замёрз, и зашёл внутрь, где на него сразу же обратили внимание стражи порядка.