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05:39 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске на железнодорожном вокзале потерялся мальчик

Полицейские накормили ребёнка конфетами и разыскали его мать.

В дальневосточной столице транспортные полицейские нашли мальчика, который потерял маму. Пока та бегала по всему району в поисках сына, он грелся у стражей правопорядка и ел их конфеты.

Несовершеннолетнего обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1. Полицейские установили личность и возраст ребёнка, нуждающегося в особом уходе. Мальчик рассказал стражам правопорядка, что он потерял маму и некоторое время гулял на улице. Затем его внимание привлекла новогодняя ёлка, которая стояла возле центрального входа на вокзал. Ребёнок почувствовал, что сильно замёрз, и зашёл внутрь, где на него сразу же обратили внимание стражи порядка.

Пока мальчик «гостил» у стражей правопорядка и ел конфеты, которыми его угостили, инспектор ПДН Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, капитан полиции Ирина Агибалова разыскала маму ребёнка, которая, как выяснилось, обежала весь район в поисках сына. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, женщина поблагодарила сотрудников транспортной полиции и пообещала следить за юным путешественником гораздо тщательнее.

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