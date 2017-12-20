В Хабаровске на железнодорожном вокзале потерялся мальчик
Полицейские накормили ребёнка конфетами и разыскали его мать.
Полицейские накормили ребёнка конфетами и разыскали его мать.
В дальневосточной столице транспортные полицейские нашли мальчика, который потерял маму. Пока та бегала по всему району в поисках сына, он грелся у стражей правопорядка и ел их конфеты.
Несовершеннолетнего обнаружили сотрудники
Пока мальчик «гостил» у стражей правопорядка и ел конфеты, которыми его угостили, инспектор ПДН Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, капитан полиции Ирина Агибалова разыскала маму ребёнка, которая, как выяснилось, обежала весь район в поисках сына. Как сообщает