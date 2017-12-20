Мошенники похитили у жителя Усольского района 70 тыс. рублей
Трое жителей Иркутской области за сутки стали жертвами мошенников.
Трое жителей Иркутской области за сутки стали жертвами мошенников.
Как сообщает 19 декабря 2017 года
Днём 18 декабря в полицию обратилась 36-летняя жительница пос. Квиток в Тайшетском районе, которая сообщила, что мошенники списали с её счёта около 10 тыс. рублей. Женщина рассказала, что перед этим она получила
К правоохранителям также обратилась 78-летняя жительница Шелехова. Она рассказала, что год назад приобрела прибор от гипертонии, а накануне её позвонил незнакомец и сообщил, что ей положена компенсация в 250 тыс. рублей за купленное ранее некачественное устройство. Для получения денег женщину попросили оплатить судебные издержки в размере 10% от причитающейся суммы — 25 тыс. рублей. Пенсионерка выполнила перевод, но никаких денег не получила.