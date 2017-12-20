Мошенники похитили у жителя Усольского района 70 тыс. рублей

Как сообщает 19 декабря 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, житель пос. Мальта Усольского района разместил на сайте объявлений предложение о продаже кур. С мужчиной связался потенциальный покупатель и попросил данные его банковской карты якобы для перевода предоплаты. Житель Приангарья сообщил запрашиваемые сведения, но вместо денег получил сообщение о списании со своего счёта 70 тыс. рублей.

Днём 18 декабря в полицию обратилась 36-летняя жительница пос. Квиток в Тайшетском районе, которая сообщила, что мошенники списали с её счёта около 10 тыс. рублей. Женщина рассказала, что перед этим она получила смс-сообщение, где говорилось, что с её счёта якобы списано 9750 рублей. Потом ей позвонил незнакомец, представился работником службы безопасности банка, пообещал помощь и, узнав данные карты, похитил накопления.