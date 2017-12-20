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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виновнику аварии с машиной ППС в Ангарске дали 3 года строгого режима

Соответствующее решение принял Ангарский городской суд.

Ангарский городской суд вынес приговор водителю автомобиля Toyota Mark II, который сначала сбил полицейского, а затем врезался в автомобиль ППС. Мужчина проведет 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. Водитель иномарки сначала сбил полицейского, а затем на полном ходу влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ППС.

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