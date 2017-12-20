Виновнику аварии с машиной ППС в Ангарске дали 3 года строгого режима

Ангарский городской суд вынес приговор водителю автомобиля Toyota Mark II, который сначала сбил полицейского, а затем врезался в автомобиль ППС. Мужчина проведет 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. Водитель иномарки сначала сбил полицейского, а затем на полном ходу влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.