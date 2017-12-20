Пожар вспыхнул на Фадеевской овощебазе во Владивостоке
Огнеборцы установили, что причиной возгорания стал утеплитель.
Огнеборцы установили, что причиной возгорания стал утеплитель.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Фадеевская овощебаза загорелась сегодня утром во Владивостоке. В 11. 31 пожарные ликвидировали открытое горение и сейчас ведут приливку конструкций. Причиной возгорания стал загоревшийся утеплитель, сообщили ИА PrimaMedia в
Сообщение о пожаре на улице Фадеева поступило в
В 11. 25 пожар был локализован, в 11. 31- ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведётся приливка конструкций. В результате происшествия никто не пострадал. На пожаре задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.