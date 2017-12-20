Пожар вспыхнул на Фадеевской овощебазе во Владивостоке

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Фадеевская овощебаза загорелась сегодня утром во Владивостоке. В 11. 31 пожарные ликвидировали открытое горение и сейчас ведут приливку конструкций. Причиной возгорания стал загоревшийся утеплитель, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Фадеева поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока в 10. 59 20 декабря. Уже через 1 минуту в 11. 00 по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что на овощебазе горит утеплитель.