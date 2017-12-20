В Комсомольске из-за смерти троих человек в пожаре завели уголовное дело

В Комсомольске-на-Амуре следователи завели уголовное дело по факту смерти троих человек в пожаре. Стражи порядка полагают, что люди, которые находились в горевшей квартире, могли отравиться угарным газом.
Пожар произошёл 19 декабря в пятиэтажном доме на улице Калинина. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в квартире горели домашние вещи. Пожар удалось потушить в течение полутора часов. На месте происше6ствия обнаружили троих человек без признаков жизни.
Пожарных вызвала мать хозяина однокомнатной квартиры. Женщина решила навестить его, открыла входную дверь подъезда, и оттуда повалил густой дым. Комсомольчанка тут же позвонила спасателям, но ни сына, ни остальных вытащить из огня живыми не удалось. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, погиб родственник женщины 1977 года рождения, а также его сожительница 1993 года рождения и их взрослый приятель. По предварительным данным, потерпевшие отравились продуктами горения.
Сейчас сотрудники Государственного пожарного надзора и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты полагают, что пожар мог произойти из-за портативной электрической плитки, стоящей на столе. Всего для ликвидации возгорания привлекались 15 человек и шесть единиц техники.