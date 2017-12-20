В Комсомольске из-за смерти троих человек в пожаре завели уголовное дело

В Комсомольске-на-Амуре следователи завели уголовное дело по факту смерти троих человек в пожаре. Стражи порядка полагают, что люди, которые находились в горевшей квартире, могли отравиться угарным газом.

Пожар произошёл 19 декабря в пятиэтажном доме на улице Калинина. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в квартире горели домашние вещи. Пожар удалось потушить в течение полутора часов. На месте происше6ствия обнаружили троих человек без признаков жизни.