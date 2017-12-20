Массовая эвакуация на площади Маркса идет в Новосибирске

«Огонь, по всей видимости, вспыхнул на лоджии пятого этажа, затем проник в квартиру этажом ниже, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Федорова. — Сейчас пожарные эвакуируют всех жителей верхних этажей. Из радиообмена пожарных, которые сейчас работают на месте происшествия, известно, что в подъезде и квартире на четвертом этаже очень сильное задымление. Причина пока неизвестна, информации о погибших также пока нет. Открытое возгорание ликвидировано».

Из-за пожара пострадали не только жители задымленного подъезда, но и соседних. Жильцы жалуются на воду в квартирах.

Добавим, что в настоящее время в связи с увеличением числа пожаров, Главное управление МЧС России по Новосибирской области функционирует в режиме «повышенной готовности». Круглосуточно порядка 450 человек личного состава заступают на дежурство и охраняют от пожаров населенные пункты.