Массовая эвакуация на площади Маркса идет в Новосибирске
Рано утром в девятиэтажном доме по улице Титова, 1 произошел крупный пожар. Сейчас пожарные спасают жильцов верхних этажей. В подъезде
Рано утром в девятиэтажном доме по улице Титова, 1 произошел крупный пожар. Сейчас пожарные спасают жильцов верхних этажей. В подъезде
«Огонь, по всей видимости, вспыхнул на лоджии пятого этажа, затем проник в квартиру этажом ниже, — говорит сотрудник
Добавим, что в настоящее время в связи с увеличением числа пожаров, Главное управление МЧС России по Новосибирской области функционирует в режиме «повышенной готовности». Круглосуточно порядка 450 человек личного состава заступают на дежурство и охраняют от пожаров населенные пункты.
Справка. С начала года в Новосибирской области произошло всего 2978 пожаров, а