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07:23 (мск), источник: VN.ru

Массовая эвакуация на площади Маркса идет в Новосибирске

Рано утром в девятиэтажном доме по улице Титова, 1 произошел крупный пожар. Сейчас пожарные спасают жильцов верхних этажей. В подъезде из-за сильного задымления работают специалисты газодымозащитной службы.

«Огонь, по всей видимости, вспыхнул на лоджии пятого этажа, затем проник в квартиру этажом ниже, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Федорова. — Сейчас пожарные эвакуируют всех жителей верхних этажей. Из радиообмена пожарных, которые сейчас работают на месте происшествия, известно, что в подъезде и квартире на четвертом этаже очень сильное задымление. Причина пока неизвестна, информации о погибших также пока нет. Открытое возгорание ликвидировано».

Из-за пожара пострадали не только жители задымленного подъезда, но и соседних. Жильцы жалуются на воду в квартирах.

Добавим, что в настоящее время в связи с увеличением числа пожаров, Главное управление МЧС России по Новосибирской области функционирует в режиме «повышенной готовности». Круглосуточно порядка 450 человек личного состава заступают на дежурство и охраняют от пожаров населенные пункты.

Справка. С начала года в Новосибирской области произошло всего 2978 пожаров, а пожарно-спасательные формирования спасли 1267 человек.

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