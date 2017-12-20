В Башкирии в этом году наблюдается уменьшение количества угонов автомобилей — МВД по РБ

Как правило, до 80% угонов происходят в ночное время и лишь около 20% днем. В основном вечерние и ночные факты связаны с «пьяными» угонами. Преступники вскрывают и заводят автомобиль, чтобы покататься или доехать до дома.

В 70% случаев угоны происходят на улице. При этом виноваты в этом сами владельцы, паркуя машины в необорудованных для этого местах. Максимальный процент преступлений в данной сфере регистрируется в Уфе. Наиболее распространенным способом хищения автомобилей является взлом замка зажигания и соединение проводов напрямую — около 65%.