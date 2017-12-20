В Новосибирской области задержаны подозреваемые в убийстве и нападении на женщин

Правоохранители в Новосибрской области в рабочем поселке Чаны задержали подозреваемых 21 и 19-летних мужчин в тяжком преступлении.

Уже установлено, что жертвами молодых людей стали минимум три женщины. Последнее нападение они совершили накануне: из двух потерпевших выжила только одна, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Оперативники по горячим следам вычислили подозреваемых преступников. Один из них попытался скрыться, но его перехватили на жд вокзале.