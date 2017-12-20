В Новосибирской области задержаны подозреваемые в убийстве и нападении на женщин
Молодые люди ответят перед судом за тяжкое преступление.
Молодые люди ответят перед судом за тяжкое преступление.
Правоохранители в Новосибрской области в рабочем поселке Чаны задержали подозреваемых 21 и 19-летних мужчин в тяжком преступлении.
Уже установлено, что жертвами молодых людей стали минимум три женщины. Последнее нападение они совершили накануне: из двух потерпевших выжила только одна, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Оперативники по горячим следам вычислили подозреваемых преступников. Один из них попытался скрыться, но его перехватили на жд вокзале.
— Как выяснилось, злоумышленники намеревались совершить двойное убийство, чтобы скрыть другое преступление, о которым знали женщины — причинение легкого вреда здоровью, ранее совершенное 21-летним подозреваемым в отношении еще одной жительницы поселка. Вооружившись бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, подкараулив жертв, нанесли им множественные удары, после чего скрылись. В ходе обыска орудия преступления были изъяты. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — комментируют в МВД.