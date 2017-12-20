В Миассе пропала 36-летняя жительница города

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «Герда» вторую неделю ищут пропавшую 12 декабря 2017 года 36-летнюю Юлию Деныщенко. В тот день она вышла из дома в городе Миасс и до сих пор место ее нахождения никто не знает. Дома остался маленький ребенок. Муж очень беспокоится за свою супругу.