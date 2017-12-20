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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Миассе пропала 36-летняя жительница города

Среди недели ее видели в городской больнице, но она опять сбежала.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «Герда» вторую неделю ищут пропавшую 12 декабря 2017 года 36-летнюю Юлию Деныщенко. В тот день она вышла из дома в городе Миасс и до сих пор место ее нахождения никто не знает. Дома остался маленький ребенок. Муж очень беспокоится за свою супругу.

Была одета:

В красный пуховик, на голове красная вязаная шапка, сумка белая через плечо, в очках.

Если кто-то видел Юлию Радиковну, волонтеры поискового отряда просят сообщить об этом по телефонам мужа пропавшей женщины — 8−9193393520, 8−9822802680 Михаил. Или в ближайший отдел полиции по телефону 02.

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