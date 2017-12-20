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07:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

СК выясняет причины смерти детей в двух южноуральских больницах

Следственный комитет начал расследование по фактам смерти в одной из больниц Златоуста и в больнице Челябинска 2-летней девочки и 4-летнего мальчика.

Их родители считают, что медицинская помощь была оказана детям ненадлежащим образом, что привело к их смерти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — прокомментировали в силовом ведомстве.

По результатам следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям врачей.

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