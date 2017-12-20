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07:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сгорел частный жилой дом

Чтобы сбить пламя огнеборцам пришлось перекрыть дорогу рядом с пылающим жилищем.

Накануне вечером в Екатеринбурге сгорел частный дом. Жилая деревянная постройка вспыхнула около 21:30 на улице Гризодубовой, 41. Когда на место прибыли огнеборцы, пламя распространилось и на дворовые постройки. Кроме того, была угроза возгорания соседних домов.

Тушение осложнялось тем, что пожарным было необходимо проложить магистраль через проезжую часть. Дорогу рядом с горящим домом перекрыли — автомобили и общественный транспорт отправляли в объезд.

— На площади 80 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:35. В результате пожара никто не пострадал, хозяев в этот момент дома не было. По предварительным версиям, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или несоблюдение правил эксплуатации отопительного оборудования.

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