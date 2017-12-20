В Екатеринбурге сгорел частный жилой дом

Накануне вечером в Екатеринбурге сгорел частный дом. Жилая деревянная постройка вспыхнула около 21:30 на улице Гризодубовой, 41. Когда на место прибыли огнеборцы, пламя распространилось и на дворовые постройки. Кроме того, была угроза возгорания соседних домов.

Тушение осложнялось тем, что пожарным было необходимо проложить магистраль через проезжую часть. Дорогу рядом с горящим домом перекрыли — автомобили и общественный транспорт отправляли в объезд.

— На площади 80 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.