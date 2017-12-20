Водитель BMW устроил массовую аварию в Новосибирской области и сбежал
В ДТП пострадали три человека, среди них — две девушки 20 и 17 лет, рассказали в ГИБДД.
В ДТП пострадали три человека, среди них — две девушки 20 и 17 лет, рассказали в ГИБДД.
Водитель BMW устроил массовую аварию в Новосибирской области и сбежал, об этом сообщает областной отдел пропаганды ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в
В аварии пострадали три человека — пассажирка «Газели» и две пассажирки «BMW» — девушки 17 и 20 лет.
Водитель скрылся с места ДТП. По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель был пьян.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.