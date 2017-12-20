Водитель BMW устроил массовую аварию в Новосибирской области и сбежал, об этом сообщает областной отдел пропаганды ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в Верх-Туле. Неустановленный водитель автомобиля BMW врезался в «Газель» на улице Советской, а после врезался в автомобиль «Хонда Торнео» и «Хино Ренджер».

В аварии пострадали три человека — пассажирка «Газели» и две пассажирки «BMW» — девушки 17 и 20 лет.

Водитель скрылся с места ДТП. По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель был пьян.