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07:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель BMW устроил массовую аварию в Новосибирской области и сбежал

В ДТП пострадали три человека, среди них — две девушки 20 и 17 лет, рассказали в ГИБДД.

Водитель BMW устроил массовую аварию в Новосибирской области и сбежал, об этом сообщает областной отдел пропаганды ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в Верх-Туле. Неустановленный водитель автомобиля BMW врезался в «Газель» на улице Советской, а после врезался в автомобиль «Хонда Торнео» и «Хино Ренджер».

В аварии пострадали три человека — пассажирка «Газели» и две пассажирки «BMW» — девушки 17 и 20 лет.

Водитель скрылся с места ДТП. По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель был пьян.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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