Пострадавших в ДТП в Тулунском районе двоих детей эвакуировали на вертолете в Иркутск
Пациентов доставили в реанимационное отделение
Пациентов доставили в реанимационное отделение
Двоих детей, пострадавших в аварии в Тулунском районе, эвакуировали на вертолете Ми-8 АМТ в Иркутск накануне, 19 декабря. Состояние пациентов оценивается как тяжелое стабильное, их доставили в реанимационное отделение
Вертолет Ми-8 АМТ оснащен медицинским реанимационным модулем. В состав специализированной педиатрической бригады Иркутского областного центра медицины катастроф вошли
«Состояние детей оценивается как тяжелое стабильное. В медицинской организации продолжится оказание всей необходимой медпомощи в соответствии с порядками и стандартами», — сообщил главный врач
Медицинские работники оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами.
По предварительным данным, утром 16 декабря учитель физкультуры одной из школ в Тулунском районе повез на личном автомобиле своих учеников на соревнования. На дороге «Тулун-Братск» произошло столкновение с грузовиком. В дорожной аварии погиб учитель физкультуры, еще пострадали пятеро человек, среди них трое школьников. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в больницу. Позже стало известно, что один из учащихся школы скончался.
По результату проведенной доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли 59-летний физрук и ученик сельской школы возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
ИА IrkutskMedia сообщало, что Тулунская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту дорожной аварии, в которой погибли физрук и ученик сельской школы. Правоохранителям необходимо оценить законность перевозки подростков на личном автотранспорте учителя. Сотрудники Следкома начали проверку в отношении администрации образовательного учреждения.
Также по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.