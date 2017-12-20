Пострадавших в ДТП в Тулунском районе двоих детей эвакуировали на вертолете в Иркутск

Источник: IrkutskMedia.ru

Двоих детей, пострадавших в аварии в Тулунском районе, эвакуировали на вертолете Ми-8 АМТ в Иркутск накануне, 19 декабря. Состояние пациентов оценивается как тяжелое стабильное, их доставили в реанимационное отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы, рассказал директор Иркутского областного центра медицины катастроф Виктор Бучинский. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Вертолет Ми-8 АМТ оснащен медицинским реанимационным модулем. В состав специализированной педиатрической бригады Иркутского областного центра медицины катастроф вошли врач-нейрохирург Сергей Панасенков, детский анестезиолог-реаниматолог Ольга Петчинова и Константин Смакотин. Они выполнили медицинскую эвакуацию двоих пострадавших в ДТП детей.

«Состояние детей оценивается как тяжелое стабильное. В медицинской организации продолжится оказание всей необходимой медпомощи в соответствии с порядками и стандартами», — сообщил главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов.

Сейчас в Тулунской городской больнице остаются двое взрослых, пострадавших в аварии в Тулунском районе, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одного взрослого на вертолете Ми 8-АМТ в воскресенье доставили в Иркутск.

Медицинские работники оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами.

По предварительным данным, утром 16 декабря учитель физкультуры одной из школ в Тулунском районе повез на личном автомобиле своих учеников на соревнования. На дороге «Тулун-Братск» произошло столкновение с грузовиком. В дорожной аварии погиб учитель физкультуры, еще пострадали пятеро человек, среди них трое школьников. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в больницу. Позже стало известно, что один из учащихся школы скончался.

По результату проведенной доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли 59-летний физрук и ученик сельской школы возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Правовая оценка участникам указанных дорожных инцидентов будет дана на основании рассмотрения полученных в ходе следствия доказательств.

ИА IrkutskMedia сообщало, что Тулунская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту дорожной аварии, в которой погибли физрук и ученик сельской школы. Правоохранителям необходимо оценить законность перевозки подростков на личном автотранспорте учителя. Сотрудники Следкома начали проверку в отношении администрации образовательного учреждения.