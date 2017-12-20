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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на трамвайных путях столкнулись полицейский УАЗ и грузовик «Магнита»

Движение вагонов было приостановлено.

Сотни екатеринбуржцев сегодня утром опоздали на работу. На трамвайных путях возле станции метро «Уралмаш» произошло ДТП. Полицейский УАЗ врезался в грузовик «Магнита». Движение вагонов приостановлено.

Екатеринбуржцы активно обсуждают аварию в соцсетях. По словам очевидцев, машина продуктового магазина двигалась по улице Машиностроителей. В момент, когда грузовик поворачивал к «Магниту» и пересекал трамвайные пути, сзади в него врезался полицейский УАЗ.

Водители автомобилей не пострадали, а вот машины получили повреждения. У УАЗа помят капот и передний бампер, у грузовика — задний бампер.

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