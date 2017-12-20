В Екатеринбурге на трамвайных путях столкнулись полицейский УАЗ и грузовик «Магнита»

Сотни екатеринбуржцев сегодня утром опоздали на работу. На трамвайных путях возле станции метро «Уралмаш» произошло ДТП. Полицейский УАЗ врезался в грузовик «Магнита». Движение вагонов приостановлено.

Екатеринбуржцы активно обсуждают аварию в соцсетях. По словам очевидцев, машина продуктового магазина двигалась по улице Машиностроителей. В момент, когда грузовик поворачивал к «Магниту» и пересекал трамвайные пути, сзади в него врезался полицейский УАЗ.