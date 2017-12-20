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07:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии сбежал из трудового рабства в Дагестане

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Активисты движения «Альтернатива», занимающегося освобождением людей из рабства, помогли вернуться домой дальнобойщику из Башкортостана. Он находился в трудовом рабстве в Дагестане.

54-летний Радик Казин изначально приехал в Москву, чтобы подзаработать. Работы по специальности он не нашел и некоторое время трудился сварщиком на стройке в подмосковном поселке Малаховка. Наниматель не платил зарплату, Радик уволился и оказался на улице без денег и паспорта. На Киевском вокзале мужчина познакомился с неизвестным, который предложил ему также работу сварщика — в Каспийске за 45 тысяч рублей в месяц, крышу над головой и трехразовое питание. Так наш соотечественник оказался в трудовом заточении в Дагестане. Жил в нечеловеческих условиях, ел один раз в день, о выплате зарплаты тем более не шло речи, сообщают волонтёры организации. Самое главное, он не мог бежать — невольников держали взаперти. Впрочем, однажды Радику удалось сбежать, тогда волонтеры помогли ему уехать из Дагестана в Москву. Решив подзаработать на билет до Башкирии, мужчина вновь устроился на работу, и волею судьбы вновь оказался в неволе на том же заводе в Каспийске.

Однажды Радика выкупил некто Илья и перевез к себе строить теплицы. Через некоторое время мужчина попросил хозяина отпустить их домой, чему тот не воспрепятствовал. Вместе с ним смог уйти другой невольник, проработавший у Ильи целых шесть лет. Возможно, хозяин рассчитывал, что без денег и документов мужчины не смогут выбраться. Но беглецы добрались до Махачкалы. Здесь Радик обратился в полицию, а стражи порядка передали Радика координатору «Альтернативы» по Дагестану Закиру Исмаилову.

Волонтеры помогли мужчине восстановить документы, чтобы отправить освобожденного поездом в Башкортостан, где его ждет семья. Мужчина планирует вернуться к нормальной жизни, снова стать дальнобойщиком и забыть об ужасном опыте рабства, который ему довелось пережить.

Справка. Движению «Альтернатива» шесть лет, за это время из рабства удалось освободить около 500 человек. Операции по вызволению проходят в разных регионах России, а иногда и за пределами страны.

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