Житель Башкирии сбежал из трудового рабства в Дагестане

54-летний Радик Казин изначально приехал в Москву, чтобы подзаработать. Работы по специальности он не нашел и некоторое время трудился сварщиком на стройке в подмосковном поселке Малаховка. Наниматель не платил зарплату, Радик уволился и оказался на улице без денег и паспорта. На Киевском вокзале мужчина познакомился с неизвестным, который предложил ему также работу сварщика — в Каспийске за 45 тысяч рублей в месяц, крышу над головой и трехразовое питание. Так наш соотечественник оказался в трудовом заточении в Дагестане. Жил в нечеловеческих условиях, ел один раз в день, о выплате зарплаты тем более не шло речи, сообщают волонтёры организации. Самое главное, он не мог бежать — невольников держали взаперти. Впрочем, однажды Радику удалось сбежать, тогда волонтеры помогли ему уехать из Дагестана в Москву. Решив подзаработать на билет до Башкирии, мужчина вновь устроился на работу, и волею судьбы вновь оказался в неволе на том же заводе в Каспийске.