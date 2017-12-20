В Уфе «Лада» влетела в «НефАз», водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло 19 декабря в Уфе, сообщается в блоге главного инспектора ГИБДД по Башкирии. Поздно вечером на улице Войкова 44-летний житель Бирского района за рулём «Лады Гранта» не справился с управлением и столкнулся со встречным «НефАЗом». Водитель легкового автомобиля скончался на месте, его 31-летний пассажир из Уфы получил травмы. В автобусе пассажиров не было, сам 52-летний водитель «НефАЗа» не пострадал.