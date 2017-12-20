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07:44 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе «Лада» влетела в «НефАз», водитель легковушки погиб

Водитель автобуса не пострадал.

Смертельное ДТП произошло 19 декабря в Уфе, сообщается в блоге главного инспектора ГИБДД по Башкирии. Поздно вечером на улице Войкова 44-летний житель Бирского района за рулём «Лады Гранта» не справился с управлением и столкнулся со встречным «НефАЗом». Водитель легкового автомобиля скончался на месте, его 31-летний пассажир из Уфы получил травмы. В автобусе пассажиров не было, сам 52-летний водитель «НефАЗа» не пострадал.

За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 3200 нарушений ПДД, 44 водителя задержаны за рулём пьяными.

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