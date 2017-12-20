В Омске двое бомжей украли из здания администрации новогодние подарки

Необычная кража в Омске. Вчера, 19 декабря 2017 года, из здания администрации Октябрьского округа города были похищены новогодние подарки.

Преступление было совершено прямо днем. Проходя мимо здания администрации, двое мужчин без определенного места жительства, одному из которых 24 года, а второму 41 год, увидели через окно картонные коробки и решили, что в них находится что-то ценное. Разбив окно, они влезли в кабинет, где хранились новогодние подарки для детей, и начали вытаскивать праздничный груз. Но шум услышал один из охранников, среагировав на подозрительный шорох, он вошел в кабинет и увидел воришек.

Один из мужчин, кинув коробку, бросился бежать, а второго охраннику удалось задержать. На место была вызвана полиция. Второго мужчину задержали неподалеку от здания силовики.

Как выяснилось, в коробках находилось 30 новогодних подарков на сумму 7 415 рублей. Что собирались сделать бомжи с подарками, неизвестно. Один из них оказался ранее судим. Мужчины ведут асоциальный образ жизни. Судя по всему, на преступление их толкнула жажда выпивки, а на покупку спиртного у них не было средств.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— По факту попытки кражи проводится проверка. Подозреваемые задержаны. Все похищенное возвращено на место, дети останутся с подарками.