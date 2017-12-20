Мужчина приехал в Башкирию на заработки и пропал без вести
В Башкирии пропал без вести 46-летний Петр Булдаков из Ижевска.
В Башкирии пропал без вести 46-летний Петр Булдаков из Ижевска.
Как сообщили ProUfu.ru в
«То, что он добрался до Уфы, можно утверждать уверенно. Последние разы, когда он звонил домой, звонки были совершены с
Приводятся приметы пропавшего: Петр 160 см ростом, плотного телосложения, у него бледное лицо и прямые седые волосы.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 89511952971, либо в отделение полиции.