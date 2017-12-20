Мужчина приехал в Башкирию на заработки и пропал без вести

Источник: Proufu.ru

Как сообщили ProUfu.ru в Поисково-спасательном отряде, мужчина уехал в Уфу в июле этого года, на заработки. С середины ноября он пропал и перестал выходить на связь.

«То, что он добрался до Уфы, можно утверждать уверенно. Последние разы, когда он звонил домой, звонки были совершены с сим-карты, купленной в Уфе. Это установила полиция», — сообщили сотрудники ПСО.

Приводятся приметы пропавшего: Петр 160 см ростом, плотного телосложения, у него бледное лицо и прямые седые волосы.