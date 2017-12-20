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07:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Мужчина приехал в Башкирию на заработки и пропал без вести

В Башкирии пропал без вести 46-летний Петр Булдаков из Ижевска.

Источник: Proufu.ru

Как сообщили ProUfu.ru в Поисково-спасательном отряде, мужчина уехал в Уфу в июле этого года, на заработки. С середины ноября он пропал и перестал выходить на связь.

«То, что он добрался до Уфы, можно утверждать уверенно. Последние разы, когда он звонил домой, звонки были совершены с сим-карты, купленной в Уфе. Это установила полиция», — сообщили сотрудники ПСО.

Приводятся приметы пропавшего: Петр 160 см ростом, плотного телосложения, у него бледное лицо и прямые седые волосы.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 89511952971, либо в отделение полиции.

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