УАЗ сбил солдата у хабаровской войсковой части
В случившемся водитель отечественной машины обвинил другого автолюбителя.
В случившемся водитель отечественной машины обвинил другого автолюбителя.
Во вторник вечером в Краснофлотском районе Хабаровска водитель УАЗа сбил 19-летнего солдата срочной службы, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Пострадал молодой человек, который чистил снег у
Шофер отечественного пикапа двигался по улице Санаторной в сторону Уборевича. По словам 45-летнего мужчины, к наезду на солдата привели действия автолюбителя, управлявшего «Тойотой РАВ4». Водителя кроссовера шофер УАЗа обвинял в том, что тот выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра.
Несмотря на то, что касания между машинами не было, водитель «Тойоты» уезжать не стал, хотя и не признавал своей вины. На месте ДТП он остался якобы потому, что стал очевидцем наезда и хотел рассказать полицейским свою версию событий. Выслушав ее, сотрудники ГИБДД составили на водителя кроссовера протокол за непредоставление преимущества в движении. Нести ответственность за случившееся придется и водителю УАЗа. Наказание будет зависеть от того, насколько тяжелыми признают травмы солдата.