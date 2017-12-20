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10:02 (мск), источник: Губерния онлайн

УАЗ сбил солдата у хабаровской войсковой части

В случившемся водитель отечественной машины обвинил другого автолюбителя.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник вечером в Краснофлотском районе Хабаровска водитель УАЗа сбил 19-летнего солдата срочной службы, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Пострадал молодой человек, который чистил снег у контрольно-пропускного пункта войсковой части, сообщает портал «Губерния».

Шофер отечественного пикапа двигался по улице Санаторной в сторону Уборевича. По словам 45-летнего мужчины, к наезду на солдата привели действия автолюбителя, управлявшего «Тойотой РАВ4». Водителя кроссовера шофер УАЗа обвинял в том, что тот выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

Снег у проходной чистили двое военнослужащих. За происходящим на дороге они не следили. В последний момент один из молодых людей обернулся и успел отскочить в сторону. Второму повезло меньше — он вывихнул плечо, получил травму черепа и сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в окружной госпиталь.

Несмотря на то, что касания между машинами не было, водитель «Тойоты» уезжать не стал, хотя и не признавал своей вины. На месте ДТП он остался якобы потому, что стал очевидцем наезда и хотел рассказать полицейским свою версию событий. Выслушав ее, сотрудники ГИБДД составили на водителя кроссовера протокол за непредоставление преимущества в движении. Нести ответственность за случившееся придется и водителю УАЗа. Наказание будет зависеть от того, насколько тяжелыми признают травмы солдата.

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