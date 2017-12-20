УАЗ сбил солдата у хабаровской войсковой части

Источник: Губерния онлайн

Во вторник вечером в Краснофлотском районе Хабаровска водитель УАЗа сбил 19-летнего солдата срочной службы, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Пострадал молодой человек, который чистил снег у контрольно-пропускного пункта войсковой части, сообщает портал «Губерния».

Шофер отечественного пикапа двигался по улице Санаторной в сторону Уборевича. По словам 45-летнего мужчины, к наезду на солдата привели действия автолюбителя, управлявшего «Тойотой РАВ4». Водителя кроссовера шофер УАЗа обвинял в том, что тот выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

Снег у проходной чистили двое военнослужащих. За происходящим на дороге они не следили. В последний момент один из молодых людей обернулся и успел отскочить в сторону. Второму повезло меньше — он вывихнул плечо, получил травму черепа и сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в окружной госпиталь.