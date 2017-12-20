Пенсионерка 9 месяцев переводила деньги мошенникам
Негодяи обманным путем выманили у неё 600 тысяч рублей.
Негодяи обманным путем выманили у неё 600 тысяч рублей.
Пенсионерка из Богучанского района стала жертвой обманщиков. Увидев объявление об избавлении от любых недугов, женщина позвонила мошенникам, чтобы спасти сыновей от пьянства. Мужчина пообещал ей помочь на расстоянии.
Доверчивая 64-летняя пенсионерка в течение 9 месяцев почтовыми переводами отправляла ему различные суммы денег. В результате она потратила все свои сбережения, продала скотину из личного подсобного хозяйства и заняла деньги у знакомых. В полицию женщина обратилась после того, как поняла, что все приложенные усилия не принесли желаемого результата.