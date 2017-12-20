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09:59 (мск), источник: Восток Медиа

Хитрый хабаровчанин представился другим человеком и стащил чужие деньги

Добычей злоумышленника стало почти полмиллиона рублей.

В Хабаровске транспортные полицейские поймали мужчину, который присвоил себе крупную сумму денег, предназначавшихся другому человеку. Он стащил почти 500 тысяч рублей, которые его знакомая передала через проводника поезда.

Предпринимательница обратилась к правоохранителям, чтобы те помогли ей вернуть конверт с деньгами. Владелица нескольких продовольственных магазинов в посёлке Литовко Хабаровского края передала 460 тысяч рублей через проводника почтово-багажного поезда Советская Гавань — Владивосток. Деньги должен был забрать её знакомый в дальневосточной столице, но сумма до него не дошла: получатель узнал, что конверт забрал человек, который представился его именем.

Стражи порядка быстро установили подозреваемого — 32-летнего жителя посёлка Берёзовка. Он рассказал, что снимал жильё рядом с магазином, которым владела заявительница, и познакомился с ней. У них сложились приятельские отношения, иногда они вместе проводили свободное время и отдыхали от рабочих будней. Злоумышленник узнал, что женщина два раза в неделю передаёт в Хабаровск деньги для покупки товаров. Были случаи, когда подозреваемый и сам передавал проводникам пакеты, догадываясь, что в них лежат деньги. Через несколько месяцев мужчина, уже работая в краевом центре, решил схитрить: он представился проводнику нужной фамилией и получил почти полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, на мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Раньше злоумышленника уже судили. Год назад у него закончился восьмилетний срок лишения свободы. Сейчас фигурант готов возместить потерпевшей причинённый ущерб.

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