Просила оформить рассрочку: декретница обвиняется в мошенничестве

Источник: Sputnik.by

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На протяжении почти года она просила многих знакомых и друзей оформить на себя для нее рассрочку на товары или денежные кредиты. Объясняла просьбу тем, что у женщины, которая сидит в отпуске по уходу за ребенком, не самая лучшая кредитная история — в рассрочке магазины могут отказать.

По данным УСК по Витебской области женщина оформила на друзей 12 мобильных телефонов, ноутбук и другие товары на сумму 12,9 тысячи рублей, сообщили в УСК. Кроме того женщина простила брать для нее кредиты и займы. Но рассчитывалась по задолженностям далеко не в полном объеме.