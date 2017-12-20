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08:27 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы скоропостижно скончался журналист

В Алматы скоропостижно скончался журналист Рахат Мамырбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию об этом подтвердили в больнице.

Мужчина был экстренно госпитализирован с инсультом. Однако усилия врачей оказались безуспешными.

В последнее время он работал редактором в «Азаттық радиосы». Ему было 39 лет. Коллеги выражают соболезнования в соцсетях с связи с утратой.

Рахат Мамырбек в разные годы работал на телеканале «Казахстан, телеканале «Алматы». Также трудился журналистом в телекомпаниях КТК и «31 канал».

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