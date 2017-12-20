В Алматы скоропостижно скончался журналист

Источник: Tengrinews

Информацию об этом подтвердили в больнице.

Мужчина был экстренно госпитализирован с инсультом. Однако усилия врачей оказались безуспешными.

В последнее время он работал редактором в «Азаттық радиосы». Ему было 39 лет. Коллеги выражают соболезнования в соцсетях с связи с утратой.