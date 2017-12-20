В Алматы скоропостижно скончался журналист
В Алматы скоропостижно скончался журналист Рахат Мамырбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы скоропостижно скончался журналист Рахат Мамырбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информацию об этом подтвердили в больнице.
Мужчина был экстренно госпитализирован с инсультом. Однако усилия врачей оказались безуспешными.
В последнее время он работал редактором в «Азаттық радиосы». Ему было 39 лет. Коллеги выражают соболезнования в соцсетях с связи с утратой.
Рахат Мамырбек в разные годы работал на телеканале «Казахстан, телеканале «Алматы». Также трудился журналистом в телекомпаниях КТК и «31 канал».