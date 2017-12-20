Территорию возле красноярского железнодорожного вокзала оцепили спецслужбы

Источник: РИА "Новости"

20 декабря возле красноярского железнодорожного вокзала из-за подозрительного предмета оцепили территорию. Жители Красноярска сообщили Newslab.ru, что уже около часа не могут никуда уехать с вокзала. По их словам, территорию вокзала оцепили сотрудники полиции и других оперативных служб. Также на месте дежурят медики.

В краевой полиции Newslab.ru пояснили, что там обнаружили бесхозный предмет и начали проверку. Что именно нашли на территории вокзала, не уточняется. В настоящее время работы там продолжаются.

В пресс-службе Красноярской железной дороги Newslab.ru пояснили, что на самом вокзале оцепления нет — речь идет об улице Деповская. Там уверяют, что вокзал продолжает работать в штатном режиме, движение поездов не нарушено. Однако из-за перекрытия проезжей части и оцепления не все пассажиры могут попасть на вокзал.