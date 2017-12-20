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08:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на мосту 60-летия ВЛКСМ разбилось 5 автомобилей

Ставший совсем внезапно, пожалуй, самым аварийным участком в Омске, мост 60-летия ВЛКСМ уже традиционно стоит в пробке — на дороге произошла очередная массовая авария.

Всего в ходе массового столкновения пострадало сразу 5 автомобилей, в их числе отечественная «ГАЗель», «Волга» и три иномарки. На месте аварии, судя по фото, работают медики и спасатели, поэтому, скорее всего, в ДТП не обошлось без пострадавших.

О причинах столь массового столкновения пока ничего не известно. Сотрудники местного УГИБДД проводят проверку по факту аварии.

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