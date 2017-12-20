В Омске на мосту 60-летия ВЛКСМ разбилось 5 автомобилей

Всего в ходе массового столкновения пострадало сразу 5 автомобилей, в их числе отечественная «ГАЗель», «Волга» и три иномарки. На месте аварии, судя по фото, работают медики и спасатели, поэтому, скорее всего, в ДТП не обошлось без пострадавших.