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09:26 (мск), источник: Newslab.ru

Неизвестные массово побили стёкла машин в Солнечном

Все произошло минувшей ночью во дворе 17-этажного дома.

Минувшей ночью на улице Микуцкого в красноярском микрорайоне Солнечный хулиганы повредили несколько машин. Один из пострадавших автовладельцев рассказал в социальных сетях, что все произошло во дворе 17-этажного дома по адресу ул. Микуцкого, 3.

Утром он вышел на улицу и обнаружил, что у его машины разбито боковое стекло сзади. С его слов, хулиганы выбили стёкла еще в нескольких машинах, а также сняли аккумуляторы.

Другой житель микрорайона рассказал, что 19 декабря, то есть накануне, побили стекла машин, которые были припаркованы во дворе дома по улице 40 лет Победы, 2.

В городской полиции Newslab.ru рассказали, что пострадавшие владельцы автомобилей еще не заявляли о порче имущества, однако по данному факту уже проводится проверка.

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