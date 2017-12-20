Неизвестные массово побили стёкла машин в Солнечном

Минувшей ночью на улице Микуцкого в красноярском микрорайоне Солнечный хулиганы повредили несколько машин. Один из пострадавших автовладельцев рассказал в социальных сетях, что все произошло во дворе 17-этажного дома по адресу ул. Микуцкого, 3.

Утром он вышел на улицу и обнаружил, что у его машины разбито боковое стекло сзади. С его слов, хулиганы выбили стёкла еще в нескольких машинах, а также сняли аккумуляторы.

Другой житель микрорайона рассказал, что 19 декабря, то есть накануне, побили стекла машин, которые были припаркованы во дворе дома по улице 40 лет Победы, 2.