Полиция просит помочь в установлении личности погибшего мужчины
Тело мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Тело мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Приметы: на вид 40—50 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, прямые, лицо овальное, частично отсутствуют зубы, размер обуви — 43.
Особые приметы: цепочка металлическая, кулон металлический в виде иконы Божьей матери с младенцем в овальной рамке. Обратная сторона кулона гладкая, без гравировки.
Был одет: куртка из кожзаменителя демисезонная черного цвета, короткая, без капюшона, мастерка черного цвета, в горизонтальную полоску коричневого цвета на груди, спереди на воротнике
Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, просьба обратиться по телефону (423) 22−14−265.