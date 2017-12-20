Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Американка дожила до ста лет благодаря чизбургерам
Максим Виторган признался, что его восхищает в Ксении Собчак
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
09:24 (мск), источник: Вести Приморье

Полиция просит помочь в установлении личности погибшего мужчины

Тело мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Источник: Вести Приморье

Приметы: на вид 40—50 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, прямые, лицо овальное, частично отсутствуют зубы, размер обуви — 43.

Особые приметы: цепочка металлическая, кулон металлический в виде иконы Божьей матери с младенцем в овальной рамке. Обратная сторона кулона гладкая, без гравировки.

Был одет: куртка из кожзаменителя демисезонная черного цвета, короткая, без капюшона, мастерка черного цвета, в горизонтальную полоску коричневого цвета на груди, спереди на воротнике замок-молния из металла серого цвета, свитер вязаный черного цвета в горизонтальную полоску, футболка зеленого цвета с короткими рукавами, брюки джинсовые черного цвета, в поясе ремень из тканного материала коричневого цвета, с металлической бляшкой темного цвета, трико серого цвета, носки черного цвета утепленные, ботинки черного цвета из кожзаменителя с литой подошвой.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, просьба обратиться по телефону (423) 22−14−265.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Студенты занялись сексом на площади ради лайков. Видео
Руки-базуки снимутся в порно, если не отвалятся. Видео
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Памфилова обвинила Ходорковского в давлении на ЦИК
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Ева Лонгория беременна первенцем Актриса скоро станет мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь