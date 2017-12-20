Полиция просит помочь в установлении личности погибшего мужчины

Был одет: куртка из кожзаменителя демисезонная черного цвета, короткая, без капюшона, мастерка черного цвета, в горизонтальную полоску коричневого цвета на груди, спереди на воротнике замок-молния из металла серого цвета, свитер вязаный черного цвета в горизонтальную полоску, футболка зеленого цвета с короткими рукавами, брюки джинсовые черного цвета, в поясе ремень из тканного материала коричневого цвета, с металлической бляшкой темного цвета, трико серого цвета, носки черного цвета утепленные, ботинки черного цвета из кожзаменителя с литой подошвой.