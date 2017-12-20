Под Сысертью кроссовер протаранил остановившуюся после ДТП фуру
Погиб мужчина.
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Погиб мужчина.
Вечером 19 декабря на трассе под Сысертью 59-летний водитель Toyota RAV4 протаранил фуру Iveco, которая после столкновения с Chevrolet стояла на левой полосе.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель кроссовера скончался на месте. Его 59-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки.