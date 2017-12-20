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09:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Сысертью кроссовер протаранил остановившуюся после ДТП фуру

Погиб мужчина.

Вечером 19 декабря на трассе под Сысертью 59-летний водитель Toyota RAV4 протаранил фуру Iveco, которая после столкновения с Chevrolet стояла на левой полосе.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель кроссовера скончался на месте. Его 59-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки.

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