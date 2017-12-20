На трассе в Свердловской области насмерть сбили пенсионерку
Сегодня утром на 32 км автодороги Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили 65-летнюю женщину, сообщает
Сегодня утром на 32 км автодороги Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили 65-летнюю женщину, сообщает
ДТП произошло в 8:15. Водитель Daewoo Nexia, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, не заметил в темноте женщину, переходившую дорогу вдали от пешеходного перехода, и наехал на нее. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.
По данным ведомства, женщина возвращалась домой в поселок Верхнее Дуброво с работы. На ее одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас по факту ДТП проводят проверку.