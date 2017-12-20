На трассе в Свердловской области насмерть сбили пенсионерку

ДТП произошло в 8:15. Водитель Daewoo Nexia, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, не заметил в темноте женщину, переходившую дорогу вдали от пешеходного перехода, и наехал на нее. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.