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09:33 (мск), источник: ЕАН

На трассе в Свердловской области насмерть сбили пенсионерку

Сегодня утром на 32 км автодороги Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили 65-летнюю женщину, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 8:15. Водитель Daewoo Nexia, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, не заметил в темноте женщину, переходившую дорогу вдали от пешеходного перехода, и наехал на нее. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.

По данным ведомства, женщина возвращалась домой в поселок Верхнее Дуброво с работы. На ее одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас по факту ДТП проводят проверку.

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