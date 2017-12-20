Столкновение трамвая и автомобиля вновь парализовало движение в центре Челябинска

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в дежурной части ГАИ ГИБДД по городу Челябинску, в результате аварии жертв и пострадавших не было, но движение трамваев в обе стороны оказалось парализованным более, чем на час. В сторону вокзала движение трамваев было организовано через улицу Российская. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Не прошло и недели с аварии на Алом поле, когда в результате столкновения маршрутного такси с трамваем пострадали восемь человек, на несколько часов было парализовано движение в центре Челябинска, ущерб предприятия электротранспорта превысил 200 тысяч рублей. Его предполагается взыскать с виновника ДТП — водителя маршрутного такси, который вообще не имел права выезжать на этот маршрут.

В настоящее время рассматриваются варианты ограничения движения легкового автотранспорта в центре Челябинска. Как правило, легковые автомобили размером с половину трамвая или автобуса, занимая место на переполненных дорогах и загрязняя атмосферу, везут через пробки лишь одного водителя, затрудняя движение экологически чистого общественного электротранспорта, перевозящего десятки пассажиров.