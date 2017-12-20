Фирму на Южном Урале оштрафовали за праздничные фейерверки
Организацию уличили в нарушении правил использования воздушного пространства.
Организацию уличили в нарушении правил использования воздушного пространства.
Фирму, занимающуюся организацией праздничных фейерверков на Южном Урале, обязали выплатить крупный штраф за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщают в челябинской транспортной прокуратуре.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что фирма по заказу администрации двух городских поселений в Еманжелинском районе устроила салюты. При этом в одном случае пиротехники действовали без разрешения органов Единой системы организации воздушного движения, а в другом — нарушили разрешённый режим. За это руководителя фирмы привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей.
«В соответствии со ст. 56 ФП ИВП использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой более 50 метров осуществляется с разрешения центров Единой системы. Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность запрещается», — разъясняют в транспортной прокуратуре.
В надзорном ведомстве предупреждают, что нарушение требований безопасности может обернуться штрафами: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.