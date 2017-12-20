Фирму на Южном Урале оштрафовали за праздничные фейерверки

Фирму, занимающуюся организацией праздничных фейерверков на Южном Урале, обязали выплатить крупный штраф за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщают в челябинской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что фирма по заказу администрации двух городских поселений в Еманжелинском районе устроила салюты. При этом в одном случае пиротехники действовали без разрешения органов Единой системы организации воздушного движения, а в другом — нарушили разрешённый режим. За это руководителя фирмы привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей.

«В соответствии со ст. 56 ФП ИВП использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой более 50 метров осуществляется с разрешения центров Единой системы. Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность запрещается», — разъясняют в транспортной прокуратуре.