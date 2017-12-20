В Петербурге загорелся флигель Юсуповского дворца

Дым из Юсуповского дворца вчера вечером привлек внимание прохожих. Приглядевшись, они заметили, что загорелся флигель. И вызвали пожарных. Сообщение о пожаре в доме номер 21 по улице Декабристов поступило в службу «01» 19 декабря в 21:40.

Дежурный направил на борьбу с огнем четыре пожарные машины и 17 человек личного состава, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти. Приехав на место происшествия, огнеборцы установили площадь возгорания это примерно двадцать квадратных метров. Причем загорелся флигель, который находится на капитальном ремонте. На борьбу с огнем у пожарных ушло всего 20 минут. К десяти часам вечера пожар был полностью ликвидирован.