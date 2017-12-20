В Петербурге загорелся флигель Юсуповского дворца
Причем находящийся на капитальном ремонте.
Причем находящийся на капитальном ремонте.
Дым из Юсуповского дворца вчера вечером привлек внимание прохожих. Приглядевшись, они заметили, что загорелся флигель. И вызвали пожарных. Сообщение о пожаре в доме номер 21 по улице Декабристов поступило в службу «01» 19 декабря в 21:40.
Дежурный направил на борьбу с огнем четыре пожарные машины и 17 человек личного состава, уточнили в
По предварительным данным, в огне никто не пострадал. По факту возгорания теперь проведут проверку. Специалистам предстоит установить, откуда пошел огонь.