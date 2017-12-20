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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новороссийске в ДТП с «Газелью» погибла молодая девушка

В минувший вторник, 19 декабря, около 21:00 в районе Шесхарис города Новороссийска произошла смертельная авария.

По сообщениям очевидцев, «Приора» врезалась в «Газель» из-за того, что пыталась развернуться через двойную сплошную. Удар пришелся в бок легковушки, как раз в район пассажирского сидения.

В результате ДТП молодая девушка от полученных травм скончалась на месте.

На данный момент точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в июле этого года в ДТП с «Газелью» и иномаркой погибли три человека. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda не убедился в безопасности обгона и врезался в «Газель», которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии на месте погибли водители обоих автомобилей машин, а также 61-летняя женщина — пассажир иномарки. Еще одного человека, 13-летнего пассажира автомобиля Skoda, с травмами забрали в больницу.

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