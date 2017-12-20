В Новороссийске в ДТП с «Газелью» погибла молодая девушка
В минувший вторник, 19 декабря, около 21:00 в районе Шесхарис города Новороссийска произошла смертельная авария.
В минувший вторник, 19 декабря, около 21:00 в районе Шесхарис города Новороссийска произошла смертельная авария.
По сообщениям очевидцев, «Приора» врезалась в «Газель»
В результате ДТП молодая девушка от полученных травм скончалась на месте.
На данный момент точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в июле этого года в ДТП с «Газелью» и иномаркой погибли три человека. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda не убедился в безопасности обгона и врезался в «Газель», которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии на месте погибли водители обоих автомобилей машин, а также 61-летняя женщина — пассажир иномарки. Еще одного человека, 13-летнего пассажира автомобиля Skoda, с травмами забрали в больницу.