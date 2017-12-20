Задержание общественника Мурата Телибекова прокомментировали в ДВД Алматы
В ДВД Алматы рассказали, по какой причине был задержан общественник Мурат Телибеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ДВД Алматы рассказали, по какой причине был задержан общественник Мурат Телибеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, незадолго до его задержания в Бостандыкском районе Алматы был зафиксирован факт скоропостижной смерти 32-летнего мужчины.
«Мужчина следовал на своем авто по улице Тимирязева, почувствовав себя плохо, припарковал свое авто на безопасное место и скончался. Медики констатировали скоропостижную смерть в результате остановки сердца. На место выехали
Она добавила, что родственники несколько раз Телибекову сделали замечание, но он проигнорировал требования прекратить видеосъемку и удалиться.
«В результате чего у Телибекова произошел конфликт с отцом умершего. Данные действия не прекращались, тогда экипаж дорожной полиции удалил Телибекова с места происшествия и доставил для разъяснительных работ в районное управление внутренних дел. Он написал заявление в отношении своего обидчика и был отпущен. Между тем в управление собственной безопасности ДВД Алматы Телибеков заявление не подавал», — сказала она.