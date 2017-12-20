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12:27 (мск), источник: Tengrinews

Задержание общественника Мурата Телибекова прокомментировали в ДВД Алматы

В ДВД Алматы рассказали, по какой причине был задержан общественник Мурат Телибеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, незадолго до его задержания в Бостандыкском районе Алматы был зафиксирован факт скоропостижной смерти 32-летнего мужчины.

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«Мужчина следовал на своем авто по улице Тимирязева, почувствовав себя плохо, припарковал свое авто на безопасное место и скончался. Медики констатировали скоропостижную смерть в результате остановки сердца. На место выехали следственно-оперативная группа УВД Бостандыкского района, родственники скончавшегося. Во время проведения необходимых процессуальных действий подошел Мурат Телибеков и, не спрашивая разрешения у родственников, стал производить видеосъемку, в частности, самого тела», — сообщила Азирбек.

Она добавила, что родственники несколько раз Телибекову сделали замечание, но он проигнорировал требования прекратить видеосъемку и удалиться.

«В результате чего у Телибекова произошел конфликт с отцом умершего. Данные действия не прекращались, тогда экипаж дорожной полиции удалил Телибекова с места происшествия и доставил для разъяснительных работ в районное управление внутренних дел. Он написал заявление в отношении своего обидчика и был отпущен. Между тем в управление собственной безопасности ДВД Алматы Телибеков заявление не подавал», — сказала она.

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